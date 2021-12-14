В Японии зарезервировано 13 тысяч мест в карантинных учреждениях для въезжающих в страну

ТОКИО, 14 декабря. /ТАСС/. Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Сигэюки Гото во вторник сообщил журналистам, что власти страны зарезервировали 13 тысяч мест в специальных карантинных учреждениях для въезжающих на японскую территорию.

"Сейчас зарезервировано 13 тысяч мест, их число было увеличено на 2 тысячи с прошлой недели", - приводит слова главы Минздрава телеканал NHK. Гото также отметил, что часть прибывающих, число которых возрастет в связи с наступлением новогодних праздников, может быть размещена в отдаленных карантинных учреждениях из-за нехватки свободных мест.

Прибывшие в Японию должны находиться 14 дней в изоляции по месту своего проживания. При этом часть из них в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране или регионе отбытия направляется в специальные карантинные учреждения, где они проводят от 3 до 10 дней своего срока изоляции.

В настоящее время в Японию могут въехать только японцы, иностранцы, постоянно проживающие в стране и имеющие долгосрочные визы, и дипломаты. Также въезд может быть разрешен родственникам проживающих в Японии иностранцев в "исключительных случаях", например по семейным обстоятельствам. При этом действует ограничение на въезд - не более 3,5 тыс. человек в день.