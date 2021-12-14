Глава Тувы сообщил о состоянии 25 отравившихся кадет

ТАСС, 14 декабря. Воспитанники "Тувинского кадетского корпуса", оказавшиеся в больнице в связи с пищевым отравлением, нуждаются в повышенном внимании медиков. Об этом написал во вторник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава республики Владислав Ховалыг.

В ночь на вторник медики госпитализировали 74 ребенка с признаками пищевого отравления из школы-интерната в Туве, в образовательном учреждении установлен карантин.

"Снова несчастное событие произошло с нашими детьми. Теперь уже в республиканской школе-интернате "Тувинский кадетский корпус". 74 ребенка оттуда поступили в больницу с признаками отравления. Сейчас за их состоянием следят врачи, 25 детей требуют повышенного внимания медиков", - написал Ховалыг.

Как пояснили агентству в пресс-службе, "это состояние средней тяжести, когда врачи постоянно следят за термометрией и пациентов прокапывают".

Сейчас в школе-интернате проводят эпидемиологическое расследование, которое покажет конкретную причину отравления. По словам Ховалыга, лица, допустившие грубейшие нарушения и отсутствие контроля за деятельностью учреждения, понесут ответственность в соответствии с законом.