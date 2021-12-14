На Камчатке начали бесплатно выдавать справки о наличии антител к коронавирусу

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Услуга по выдаче справки, которой подтверждается наличие антител к коронавирусу, стала бесплатной на Камчатке. До этого момента документ выдавался только платно, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Данные изменения регламентируют порядок формирования ценовой составляющей данной справки. Теперь гражданам необходимо оплатить только анализ крови на антитела к коронавирусной инфекции, вся документальная часть будет бесплатной. Если у пациента есть готовый результат анализа крови на наличие антител к коронавирусной инфекции, справка выдается бесплатно", - говорится в сообщении.

Ранее в правительстве региона ТАСС сообщали, что по инициативе главы Камчатки Владимира Солодова в середине ноября в крае начали работу специальные комиссии по выдаче справок о наличии или отсутствии антител к коронавирусной инфекции. Документ приравнен к сертификату о вакцинации и QR-коду.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 23 тыс. случаев заражения коронавирусом, 17,4 тыс. пациентов выздоровели, 496 умерли. В учреждения органов власти, заведения общепита и в межмуниципальные виды транспорта в регионе можно заходить только с QR-кодами о вакцинации или о перенесенном за последние полгода ковиде. Первую дозу вакцины в регионе получили более 119 тыс. человек, порядка 86 тыс. человек завершили вакцинацию. Ограничительные меры в связи с пандемией на полуострове продлены до конца января 2022 года.