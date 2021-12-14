Около 20 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Порядка 20 авиарейсов задержаны или отменены в Москве во вторник утром из-за непогоды, следует из данных онлайн-табло столичных аэропортов.

По данным на 06:45, в Шереметьево задержаны три рейса, отменены еще пять. В Домодедово отменены три рейса, задержаны два. В Жуковском отменен один рейс, во Внуково - два, еще четыре задержаны.

Ранее главное управление МЧС России по столице распространило экстренное предупреждение о мокром снеге, тумане с видимостью 200-700 м и гололеде с вечера понедельника до 09:00 вторника.