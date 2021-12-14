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Пандемия COVID-19

Массовая бустерная вакцинация в Гонконге начнется с января

В настоящее время ее могут получить только пожилые люди и представители уязвимых групп населения

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 декабря. /ТАСС/. Гонконг планирует начать с января программу массовой вакцинации населения третьей дозой препарата компании BioNTech. Об этом сообщила во вторник на своей последней в этом году пресс-конференции глава местной администрации Кэрри Лам.

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"Вчера я дала указание департаменту здравоохранения о необходимости перехода к стадии введения жителям третьей дозы вакцины от BioNTech. Мы надеемся расширить эту программу в начале января", - сказала она.

В настоящее время бустерную дозу здесь могут получить только пожилые люди и представители уязвимых групп населения. В общей сложности пока было распределено 266,5 тыс. таких доз. При этом в мегаполисе уже полностью привиты 68% населения.

По словам Лам, ее администрация принимает все меры для предотвращения распространения омикрон-штамма коронавируса. В настоящее время в Гонконге было выявлено 7 случаев заражения данным вариантом, однако они не вышли за пределы аэропорта и карантинных отелей.

Глава региона подчеркнула, что в настоящее время приоритетной задачей ее правительства является открытие границы с материковым Китаем для бескарантинных поездок граждан по квотам. Она не объявила конкретных сроков этого нововведения, уточнив, что во второй половине дня будут проведены очередные соответствующие консультации сторон по этому вопросу.

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