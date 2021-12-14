Более 15 тыс. браков в Москве были зарегистрированы в красивые даты 2021 года

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Свыше 15 тыс. пар молодоженов выбрали для бракосочетания в Москве красивые даты 2021 года, что составляет около 20% от всего числа браков, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного Управления ЗАГС.

"Под красивыми датами молодожены подразумевают зеркальные сочетания цифр, например, в 2021 году были популярны все 21 числа месяца. Самой популярной датой стало 21.08.21, в этот день поженились более 1 100 пар, а всего в 21 числе поженились более 3 700 пар. Также молодых привлекают даты с одинаковым сочетанием цифр в дне и месяце. Например, третьей по популярности датой стало 17.07, в этот день заключили брак более 970 пар. Всего красивые даты для бракосочетаний выбрали более 15 тыс. московских пар, что составляет около 20% от общего числа браков", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, 21 августа стартовал проект по регистрации брака на площадках московского транспорта. Тогда впервые прошли церемонии бракосочетания в метро на станции "Маяковская". Сразу для двух семей Маяковская стала отправной точной в семейную жизнь.

"Следующими по популярности стали даты с повторяющимися цифрами в дне и месяце. В красивые даты 17.07 и 28.08 поженились примерно по 1 000 пар. В эти даты для столичных молодоженов помимо Дворцов бракосочетания и отделов ЗАГС было открыть по 20 различных выездных локаций. Церемонии бракосочетания проходили в особняках, стадионах, башнях Москвы-Сити, в Москвариуме и Планетарии", - добавили в пресс-службе.

Также среди популярных дат есть такие, как 26.06, ее выбрали более 800 пар, февральские даты 20.02, в которую поженились около 700 пар, а также 12.02 - ее выбрали около 650 пар. Еще одна красивая дата 12.12.21 выпала на воскресенье, в этот день в столичных ЗАГСах прошло около 100 торжественных церемоний в трех Дворцах бракосочетания, которые работают ежедневно.

Столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на регистрацию брака на выездных локациях на 2022 год. Для подачи заявлений доступно уже более 10 популярных площадок и более 8 тыс. свободных мест. Подать заявление о заключении брака можно онлайн на портале mos.ru или едином портале госуслуг, а также лично в отделе ЗАГС. Госпошлина остается прежней - 350 рублей, при подаче заявления онлайн госпошлина оплачивается с 30% скидкой, и составит 245 рублей.