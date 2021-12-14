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Полиция опровергла информацию об увольнении 17 сотрудников ГИБДД в Ростовской области

Информация, опубликованная на портале "1 Rnd", не соответствует действительности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 декабря. /ТАСС/. Информация об увольнении 17 сотрудников ГИБДД в Ростовской области, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области.

"На информационном портале "1 Rnd" в интернете появилась информация о том, что в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области якобы уволены 17 сотрудников. Указанная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 26 ноября этого года проходила проверка в отдельном батальоне ДПС ГИБДД по Ростову-на-Дону. Поводом для проверки послужила информация из СМИ об установке в служебных автомобилях сотрудников устройств, которые отключали установленные видеорегистраторы и аудиозаписывающие устройства, а также создавали помехи при их работе.

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