Полиция опровергла информацию об увольнении 17 сотрудников ГИБДД в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 декабря. /ТАСС/. Информация об увольнении 17 сотрудников ГИБДД в Ростовской области, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области.

"На информационном портале "1 Rnd" в интернете появилась информация о том, что в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области якобы уволены 17 сотрудников. Указанная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 26 ноября этого года проходила проверка в отдельном батальоне ДПС ГИБДД по Ростову-на-Дону. Поводом для проверки послужила информация из СМИ об установке в служебных автомобилях сотрудников устройств, которые отключали установленные видеорегистраторы и аудиозаписывающие устройства, а также создавали помехи при их работе.