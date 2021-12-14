Профессор МГУ заявил, что изучение зеленой экономики перспективно в России и Казахстане

НУР-СУЛТАН, 14 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Караман/. Изучение и анализ экологических вопросов в контексте зеленой экономики становятся все более актуальными для России и Казахстана. Об этом заявил в интервью корреспонденту ТАСС директор Казахстанского филиала Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова профессор Александр Сидорович.

"Перспективным становится изучение не просто экологии, а именно зеленой экономики, зеленого общества. Эти вопросы актуальны и для России, и для Казахстана. Главное - не упрощать эту проблему", - сказал он в ответ на вопрос о перспективных направлениях деятельности учебного заведения.

В связи с этим собеседник агентства отметил, что филиал осуществляет подготовку студентов по дефицитной специальности "экология и природопользование". "Далеко не все учебные заведения способны это сделать. Получается, что в нашем лице в Казахстане находится вуз, который работает в этом направлении", - отметил Сидорович.

Профессор также обратил внимание, что филиал МГУ готов к расширению экологического направления в своей работе, если от властей республики последует соответствующая инициатива. "Для этого необходимо готовить специалистов, которые могут получить практический опыт, необходимые источники информации. Было бы хорошо создать на базе факультета научный центр для изучения современных форм взаимодействия человека и природы, общества и природы в условиях зеленой экономики", - пояснил директор филиала.

По словам ученого, это могло бы принести большую пользу как для России, так и для Казахстана. "У нас ведь есть серьезное преимущество - мы вуз многопрофильный. У нас преподаются экономика, математика, информатика, экология. Современные проблемы вне междисциплинарного поля нельзя решить", - подчеркнул Сидорович.

Значение русского языка

Казахстанские власти понимают, что использование русского языка важно для расширения возможностей страны и развития ее потенциала, заявил Сидорович.

В конце октября на расширенном заседании совета Ассамблеи народа Казахстана президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что изучению школьниками разных языков, в том числе русского, не следует препятствовать. По словам главы государства, знание только одного языка ограничивает развитие детей, их интеграцию в общество и лишает перспективы благополучного будущего.

"Власти Казахстана понимают, что утрата русского языка - это потеря для потенциала республики, ее перспектив и конкурентоспособности. Чем шире языковая подготовка, тем лучше для любого государства. В случае с Казахстаном следует также учесть, что наши народы тесно переплетены, у них общий исторический и культурный багаж", - сказал Сидорович.

При этом он указал, что выбор направления в языковой подготовке является внутренним делом любой страны. "Мы вправе не согласиться с теми или иными решениями, вправе вести полемику, но не можем запрещать принимать суверенные решения. Мы в нашем филиале проводим большую работу по поддержке преподавания русского языка в Казахстане. У нас прошли подготовку более 2,5 тыс. учителей школ, и мы не сталкивались с какими-либо ограничениями в этом вопросе", - отметил собеседник агентства.

Профессор также обратил внимание, что языковой вопрос является комплексным и деликатным, данной сферой должны совместно заниматься специалисты России и Казахстана. "Это сложнее, чем демаркация границы, потому что здесь какую-либо границу провести нельзя. Язык - это богатство страны, а знание дополнительного языка расширяет возможности человека", - подчеркнул он.

Кроме того, Сидорович пояснил, что выпускник филиала МГУ в Нур-Султане обязан знать казахский язык на высоком уровне независимо от национальности. "Следует владеть казахским языком, поскольку это дает большие перспективы в том числе для профессиональной реализации. Конечно, людям зрелого возраста сложно выучить другой язык, но школьники и студенты должны к этому стремиться", - добавил директор.

Выпускники МГУ

Знания и практические навыки, которые граждане Казахстана приобретают в Казахстанском филиале МГУ, предоставляют им широкие возможности для дальнейшей учебы и трудоустройства, заявил Сидорович. "Очень многие наши выпускники, будучи конкурентоспособными, продолжают обучение в магистратуре в ведущих вузах. При этом большинство из них обучаются в магистратуре МГУ", - сказал он.

По его словам, благодаря высокому уровню преподавания студенты получают глубокие знания по широкому спектру направлений. "Эта особенность очень ценится национальными и международными компаниями, государственными структурами, научно-исследовательскими учреждениями", - отметил собеседник агентства.

Сидорович также обратил внимание, что среди выпускников Казахстанского филиала МГУ есть и заместители министров, и руководители департаментов. "Мы обучаем наших ребят практическим навыкам работы в различных структурах, что, безусловно, дает им неоспоримые конкурентные преимущества на рынке труда", - подчеркнул профессор.

В этой связи он пояснил, что обучение в филиале ведется по российским стандартам, однако его содержание включает глубокое изучение казахстанских реалий. "Это в свою очередь позволяет студентам не терять связь с местными условиями, что очень важно для выполнения государственного заказа Казахстана. Молодежь здесь талантливая", - указал директор.

О филиале

Казахстанский филиал МГУ был образован в 2001 году по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и при поддержке российского лидера Владимира Путина. В вузе обучаются порядка 600 студентов и магистрантов по нескольким направлениям, включая математику, информатику, филологию, экономику, экологию и природопользование.