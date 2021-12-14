Вакцинацию от коронавируса в УрФО прошли почти 45% населения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Вакцинацию от коронавируса в шести регионах Уральского федерального округа прошли 5,5 млн человек (по данным полпредства, население округа - 12,3 млн человек), или 44,7% населения. Тюменская область является единственным регионом округа, где привито более половины населения, сообщается во вторник на сайте аппарата полномочного представителя президента РФ в округе Владимира Якушева по итогам его совещания с главными федеральными инспекторами.

"Полностью вакцинированы 5,5 млн жителей федерального округа. В Тюменской области привиты 55,1% всего населения региона. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре курс вакцинации прошли 44,7% жителей, в Свердловской области - 44,3%, в Челябинской области - 42,3%, на Ямале - 41,8%, в Курганской области - 39,3%", - говорится в сообщении.

В среднем ежесуточно в УрФО вакцинируются 38 тыс. человек. Также в округе продолжает снижаться заболеваемость, коэффициент распространения инфекции (среднее количество людей, которых заражает один заболевший) составляет 0,97. Уменьшается и число госпитализаций. В плановую медпомощь на минувшей неделе возвращены почти 2,5 тыс. коек. Фактически занятыми остаются 12 тыс. коек.

Также на совещании поднимался вопрос занятости населения. На учете в службе занятости состоят 60 тыс. жителей Уральского федерального округа. Регионы находятся в постоянном контакте с работодателями, особенно с теми, кто планирует оптимизацию штата. К работе подключены службы занятости и профильные ведомства. Людям, попадающим под сокращение, предлагают варианты трудоустройства или переобучения.

Всего в УрФО с начала пандемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, заболели ковидом 608 231 человек, выздоровели 530 850, умерли 21 186 человек.