WWF запустил карту лесничеств России с редкими видами животных

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил открытую интерактивную карту лесничеств России с местами обитания редких видов птиц и других животных, которая поможет лесопромышленным компаниям сохранять ценные леса. Об этом сообщает во вторник пресс-служба фонда.

"Все ранее существовавшие в России базы данных и карты местообитаний редких видов животных если и имели картографический интерфейс, то не отображали границ лесничеств и лесных кварталов, в привязке к которым проводятся рубки. Лесным компаниям, которые обязаны охранять эти местообитания, было неудобно пользоваться данными сервисами - из-за этого страдала эффективность сохранения ценных лесов. WWF России создал новую интерактивную карту, чтобы облегчить доступ к важным данным и помочь ответственному бизнесу защитить местообитания редких видов животных. Эта карта может послужить для органов власти хорошим примером того, как информация подобной значимости должна собираться и предоставляться пользователям", - заявил координатор по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин Кобяков, чьи слова приводятся в сообщении.

Карта позволяет увидеть местообитания животных, занесенных в красные книги России и регионов, и соотнести их с границами лесничеств и арендованных участков лесозаготовительных компаний. Такая картографическая сверка поможет определить, попадают ли места обитания редких видов в зону планируемых рубок. Лесопромышленные компании, в арендных участках которых находятся местообитания редких видов животных, обязаны сохранять их при рубках по требованию российского законодательства и добровольной лесной сертификации FSC.

Новая карта, созданная при поддержке "Партнерства WWF - IKEA по лесам", интегрирована в портал WWF России по лесам высокой природоохранной ценности - hcvf.ru. Данные о местообитаниях подгружаются на новую карту из системы "Фаунистика", разработанной и поддерживаемой Российской сетью изучения и охраны пернатых хищников.

Лесные птицы

"Жизнь многих животных, в том числе пернатых хищников, тесно связана с лесом. К примеру, орлан-белохвост, который встречается на территории всей Евразии, для гнездования выбирает удаленные от цивилизации участки первозданных лесов вблизи богатых рыбой водоемов. Дом и убежище орлана, чей размах крыльев достигает двух с половиной метров, - это высокие древние деревья. Известны случаи, когда орланы гнездились в одном и том же месте на протяжении 40 лет. Уединенность очень важна для этого хищника: при беспокойстве людьми орланы бросают свои кладки. Из-за рубки диких лесов орланы вытесняются из исконных мест гнездования, а загрязнение водоемов и уменьшение рыбы приводит к гибели кладок и птенцов", - рассказали в фонде.

Другой хищник - скопа обустраивает гнезда до полутора метров в диаметре только на самой верхушке дерева в виде "гриба", птицы используют его много лет подряд, если их не сгоняет с места человек. Скопа любит дикие, уединенные участки леса - если вблизи гнезда появляются люди, то птенцы затаиваются, а взрослые хищники улетают и зачастую не возвращаются. При ведении лесозаготовки крайне важно сохранять гнезда скопы и оставлять высокие деревья, пригодные для гнездования.

Также на Дальнем Востоке гнездится еще один редкий хищник - рыбный филин. По оценкам ученых, в мире сохранилось не более 700 пар этих птиц, но из-за масштабного освоения тайги их с каждым годом становится все меньше.