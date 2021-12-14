"Мы обуза для государства". Как живут ликвидаторы Чернобыльской аварии на Украине

КИЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Украина во вторник отмечает памятную дату - День ликвидатора. 14 декабря 1986 года было официально объявлено о завершении строительства объекта "Укрытие" - саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). В 2006 году власти Украины официально закрепили эту дату в календаре.

С первыми двумя задачами власти страны справились. Станция прекратила вырабатывать электроэнергию 15 декабря 2000 года. А в 2019 году был сдан в эксплуатацию построенный при международном финансировании "Новый безопасный конфайнмент" - защитное арочное сооружение, которое не позволит радиации просочиться в атмосферу даже в случае разрушения объекта "Укрытие".

После распада СССР перед властями Украины встало сразу несколько задач, связанных с последствиями аварии на ЧАЭС. В частности, это и необходимость наладить новую систему энергообеспечения, чтобы полностью отключить станцию, и потребность предотвратить опасность разрушения саркофага, и поддержка людей, пострадавших при ликвидации последствий аварии.

"Мы планируем рано утром отправиться на проспект Мира в Киеве к памятнику, который считается центральным. На самом деле самый первый памятник на Украине установлен на пересечении проспекта Победы и Чернобыльской улицы. На 25-летие "Чернобыля" мы, пожарные, достроили этот монумент, сделали там аллею. А от государства на 14 декабря не было никаких приглашений, вообще. Будто ничего и нет", - рассказал ТАСС замглавы Всеукраинской общественной организации инвалидов "Союз Чернобыль Украины" Иван Яценко.

В указе тогдашнего президента Виктора Ющенко было сказано, что памятный день вводится с "целью достойно отметить мужество, самоотверженность и высокий профессионализм участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС", а инициаторами выступили общественные организации и Минтруд. Власти в 2021 году, как ожидается, ограничатся возложением цветов к памятнику на проспекте Мира в Киеве. Туда же намерены прийти и сами ликвидаторы. Однако никаких организованных мероприятий с участием чернобыльцев не планируется.

В последние годы руководство Украины неоднократно делало заявления о необходимости рекультивации зоны отчуждения, которая занимает 2,6 тыс. кв. км. В зоне действуют две малые солнечные электростанции (на ЧАЭС и в городе Чернобыль). Есть проекты по сооружению двух ветровых электростанций (возле села Залесье и около села Копачи). Обсуждаются различные проекты в сфере переработки сырья, строительства электростанций, которые бы работали на сжигании леса, выгоревшего во время пожаров (по закону древесину и другие материалы из зоны вывозить запрещено).

Частные фирмы организовывают турпоездки в зону. До карантина в 2019 году ее посетили 124 тыс. туристов, но в 2020 году - лишь около 36 тыс. В чернобыльской зоне есть 15 наземных маршрутов, в том числе веломаршрут, по заброшенным городам и селам. Есть возможность путешествовать на вездеходах, существуют водные и воздушные маршруты.

Льготы сократили

Третью задачу - помощь ликвидаторам - украинские власти, по мнению чернобыльцев, провалили. За последние годы им сократили большую часть льгот и ухудшили условия досрочного выхода на пенсию. С учетом сложностей в трудоустройстве и подорванного здоровья это превратило их жизнь в борьбу за выживание.

"На данный момент мы себя ощущаем лишними в нашем украинском обществе. Не только я ощущаю. У нас думают, что мы обуза для государства, потому что мы еще живые. Государство нас посчитало каким-то бременем на государственном теле и пытается при любой возможности от нас избавиться. Буквально за последние 15 лет минимизировали все программы относительно защиты чернобыльцев", - рассказывает президент "Союза Чернобыль Украины" Михаил Хрущенко.

По его словам, ситуация планомерно ухудшалась с конца 1990-х годов, а к настоящему моменту стала совершенно катастрофической. При этом власти Украины в 2021 году приняли закон о повышении пенсии ликвидаторам первой категории, то есть людям, получившим инвалидность в результате аварии, но урезали до минимума льготы другим категориям чернобыльцев.

"Подняли максимальную пенсию ликвидаторам первой категории до 18,418 тыс. гривен ($680), а "минималка" для этой категории - от 6 до 8 тыс. гривен ($221-295). Это позволяет хотя бы заплатить за коммунальные услуги. Можно, в конце концов, купить уже кусочек какой-то дешевой колбасы, можно каждый день ходить в аптеку. А что делать второй категории? Между прочим, более 200 тыс. граждан являются ликвидаторами второй категории. Теперь эти люди наполовину нищие, они ничего никому не могут доказать. Вторая и третья категории на грани уничтожения", - говорит Хрущенко.

Проблемы с трудоустройством и медобслуживанием

Устроиться на работу и не зависеть от государственных выплат этим людям непросто. "Как только где-то поступила заявка на работу, там говорят: "Что, чернобылец? Все, будь здоров, нам не нужны эти инвалиды". Больно на это смотреть", - отмечает собеседник агентства.

Еще одна серьезная проблема - медицинское обеспечение. Люди, наиболее пострадавшие от последствий аварии, в том числе строившие объект "Укрытие", в большинстве своем уже умерли, а те, кто пострадал меньше, годами страдают от хронических заболеваний. Господдержка серьезно снизилась: закрылись многие профильные больницы, а в 2018 году свернули программу компенсаций за дорогостоящее лечение. Позже ее удалось вернуть, но и тут возникли технические сложности: многие, кому требовалась компенсация, умерли, а кредиты за их лечение выплачивают наследники.

В свою очередь Яценко отмечает, что в последние годы снизилась не только помощь от государства, но само отношение к чернобыльцам в обществе сильно изменилось. "Сейчас никто никому не помогает. Ни из-за границы, ни власть на Украине. Даже 26-го числа (26 апреля 2021 года, день 35-летия аварии на ЧАЭС - прим. ТАСС) было награждено лишь 18 человек, - рассказал он. - Ранее у нас были организации, которые возили за рубеж детей на оздоровление. Все эти программы закрылись, все забыли, что чернобыльцы спасали не только Украину, но и Европу".