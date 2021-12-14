Мыс на Курилах могут назвать в честь советского разведчика Рихарда Зорге

ТАСС, 14 декабря. Депутаты Сахалинской областной думы единогласно поддержали инициативу общественников назвать один из безымянных мысов Курильских островов в честь легендарного советского разведчика Рихарда Зорге, сообщила во вторник пресс-служба регионального парламента.

"Сегодня на комитете по государственному строительству, регламенту и местному самоуправлению депутаты рассмотрели предложение Сахалинского отделения Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" о присвоении наименования "Зорге" безымянному мысу на острове Юрий (Малая Курильская гряда). Решением комитета это предложение было поддержано депутатами единогласно. До 5 февраля 2022 года население Сахалинской области может выражать свое согласие (или несогласие) с предложением", - говорится в сообщении.

До указанного срока жители Сахалина могут высказать свое мнение относительно инициативы об имени Зорге мысу, прислав письмо в адрес областной думы обычной почтой или через интернет.

Мыс, которому предлагается присвоить имя Зорге, был обследован экспедицией Русского географического общества в сентябре 2016 года, он покрыт травянистой растительностью.

По заданию советской военной разведки немецкий коммунист Зорге прибыл в Японию в 1933 году и создал эффективную сеть сбора информации. Он пользовался полным доверием посольства гитлеровской Германии в Токио и сумел наладить получение секретных сведений из высших кругов японских властей.

Под своими позывными "Рамзай" и "Инсон" он, в частности, одним из первых сообщил о примерном времени готовившегося нападения Германии на СССР. Еще большую ценность имели переданные им сведения о том, что Япония не вступит в войну против Советского Союза в 1941 году. По мнению историков, это внесло немалый вклад в победу под Москвой. Зорге был арестован японской контрразведкой 18 октября 1941 года. После долгих допросов его приговорили к смертной казни через повешение, которая состоялась 7 ноября 1944 года. В 1964 году Зорге было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.