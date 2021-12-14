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Вопрос выдачи подросткам сертификатов о вакцинации от ковида пока решается

Минздрав 24 ноября зарегистрировал препарат "Спутник М", им будут прививаться несовершеннолетние в возрасте от 12 до 17 лет

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Вопрос выдачи сертификатов о вакцинации подросткам пока решается, сообщила во вторник журналистам главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина.

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"Этот вопрос пока решается", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Министерство здравоохранения 24 ноября зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что более 150 тыс. доз вакцины "Спутник М" планируется выпустить в гражданский оборот до конца 2021 года.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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