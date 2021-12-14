Власти в Сахалинской области рекомендовали перевести школьников на удаленку с 27 декабря

ТАСС, 14 декабря. Министерство образования Сахалинской области рекомендовало перевести школьников на дистанционное обучение с 27 декабря из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"В связи с тем, что эпидситуация по распространению коронавирусной инфекции в регионе остается стабильно тревожной, министерство образования Сахалинской области рекомендует всем общеобразовательным организациям пересмотреть календарно-учебные графики и организовать с 27 декабря 2021 года обучение 1-11 классов с использованием дистанционных образовательных технологий", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что по состоянию на вторник в восьми классах шести школ региона 209 человек обучаются в дистанционном режиме по предписанию Роспотребнадзора из-за того, что были выявлены случаи заражения школьников коронавирусом или их контакта с заболевшими. Еще 101 класс в семи муниципальных образованиях региона находится на карантине по гриппу. Число заболевших гриппом детей составляет более 25%.

По данным регионального Минздрава на понедельник, на Сахалине за сутки коронавирусом заразились 144 человека. В регионе всего привито 243 212 человека.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 270,3 млн человек, более 5,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 046 454 случая заражения, выздоровели 8 769 916 человек, умерли 290 604. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.