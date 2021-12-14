В Удмуртии за сутки выявили минимальное число заболевших COVID-19 с 24 июня

ТАСС, 14 декабря. Число заразившихся коронавирусом в Удмуртии за последние сутки составило 74, что почти вдвое меньше, чем днем ранее. Это минимальный показатель с 24 июня, следует из данных, предоставленных региональным оперативным штабом во вторник.

"[За сутки] 74 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии. Всего в республике зарегистрированы 77 650 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции", - рассказали в оперштабе. 24 июня было выявлено 68 случаев заражения.

Всего в регионе выздоровели 65,2 тыс. человек, из них 116 - за последние сутки. Свыше 9,2 тыс. пациентов находятся на лечении в удовлетворительном состоянии, 331 - в состоянии средней степени тяжести, 147 - в тяжелом состоянии.

Первым компонентом вакцины в Удмуртии привиты 658,5 тыс. человек, двумя - 483,4 тыс. человек. Еще 113,6 тыс. человек привиты однокомпонентной вакциной "Спутник лайт". По данным портала стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в республике превысил 52%.

Благодаря низкому числу госпитализаций в Удмуртии возобновлено оказание плановой медицинской помощи с 1 декабря. Ситуация с заболеваемостью в регионе и темпы вакцинации позволили с 15 ноября возобновить работу театров, кинотеатров и других учреждений культуры. Посещать их можно при наличии QR-кода. С 6 декабря возобновлена работа общепита по ночам.