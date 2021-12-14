Курганские власти разрешили проводить мероприятия в сфере культуры для детей

ТАСС, 14 декабря. Власти Курганской области разрешили с 15 декабря возобновить работу нескольких организаций, приостановленную в октябре из-за пандемии коронавируса. Это касается мероприятий для детей в сфере культуры, сообщили во вторник в оперативном штабе региона.

"С 15 декабря в Курганской области разрешается проведение мероприятий для детей в театрах, кинотеатрах, концертных, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, учреждениях дополнительного образования и профессиональных образовательных учреждениях сферы культуры с максимальным числом зрителей не более 50% от вместимости зала", - говорится в сообщении.

Как уточнили в правительстве, культурные мероприятия для взрослых также разрешены с полной наполняемостью зрительного зала при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Посетителям необходимо будет предъявить один из следующих документов: QR-код, справку о перенесенном ковиде не менее шести месяцев назад, медицинский документ, подтверждающий получение второго компонента вакцины, или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее 48 часов назад.

Кроме того, с 15 декабря разрешается проведение физкультурных и спортивных мероприятий в помещениях с максимальным числом зрителей не более 75% от вместимости зала.

В Курганской области с начала пандемии зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом в последние дни в регионе наблюдается снижение числа выявляемых за сутки случаев ковида. В области завершили вакцинацию уже более 374 тыс. человек, охват взрослого населения вакцинацией составил 64,5%, по данным департамента здравоохранения региона. В Курганской области продолжают действовать введенные ранее режим QR-кодов, режим самоизоляции для граждан старше 60 лет и ряд других ограничений.