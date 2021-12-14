Мишустин утвердил выделение более 12 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 12,2 млрд рублей из резервного фонда правительства на повышение заработной платы учителей, врачей, преподавателей вузов, а также работников науки и культуры. Об этом сообщила во вторник пресс-служба кабмина.

"Из выделенных средств более 2,9 млрд рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 5,2 млрд рублей - научных. Более 2,6 млрд рублей получат медицинские учреждения и более 1,3 млрд рублей - учреждения культуры", - указывается в сообщении.

Этот вопрос обсуждался на заседании правительства 8 декабря. Тогда Мишустин попросил главу Минтруда Антона Котякова взять исполнение данного решения под личный контроль и вместе с Минфином проконтролировать, чтобы в каждом регионе указанные средства дошли до всех, кому они положены. Зарплаты бюджетников должны в полной мере соответствовать параметрам, установленным указом президента, подчеркнул тогда глава кабмина.

Согласно майскому указу главы государства от 2012 года "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, а врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников - до 200% средней зарплаты по региону.

"Выделенное финансирование позволит обеспечить исполнение этого указа с учетом скорректированных прогнозных показателей размера и темпа роста средней заработной платы в регионах России", - пояснили в правительстве.