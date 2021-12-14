Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области увеличилась за неделю на 41%

ТЮМЕНЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Уровень заболеваемости ОРВИ среди жителей Тюменской области вырос за неделю на 41%, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Заболеваемость населения нашего региона ОРВИ и гриппом за прошлую неделю увеличилась на 41% по сравнению с предыдущей неделей и на 12% выше недельного эпидемического порога. Заболеваемость детского населения (0-14 лет) увеличилась на 54%", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, мониторинг циркуляции вирусов ОРВИ и гриппа на минувшей неделе помог установить, что в регионе болеют гриппом А (H3N2), парагриппом, а также вирусами негриппозной этиологии. Всего в Тюменской области от гриппа привито свыше 679 тыс. человек (43,6% от всего населения, 72,7% от плана), в том числе более 223 тыс. детей (85,7% от плана).