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Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире

Задать вопрос можно через форму на сайте мэра и правительства Москвы, прямой эфир состоится 28 декабря

МОСКВА, 14 декабря /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире телеканала "ТВ Центр" 28 декабря. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"28 декабря Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире телеканала "ТВ Центр". Задать их можно с помощью формы на этой странице (на сайте mos.ru - прим. ТАСС). Нужно лишь указать имя, адрес электронной почты и выбрать тему, которая вас интересует", - говорится в публикации.

Там уточняется, что также мэру Москвы можно направить видеовопрос. "Прямую трансляцию смотрите на этой странице и на телеканале "ТВ Центр" 28 декабря в 20:00", - заключается на сайте мэра и правительства Москвы.

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