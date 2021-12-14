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В Минске приняли законопроект о геноциде белорусского народа

Документ, в частности, устанавливает уголовную ответственность за отрицание геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны и в послевоенный период
Здание Национального собрания Белоруссии Diego Grandi/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Здание Национального собрания Белоруссии
© Diego Grandi/Shutterstock/FOTODOM

МИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата парламента) приняла во вторник сразу в двух чтениях законопроект "О геноциде белорусского народа", сообщает парламентская пресс-служба.

Документ включает пять статей и принят с целью "сохранения исторической памяти, укрепления национальной безопасности, противодействия фальсификации событий и итогов Второй мировой войны". Документ также устанавливает уголовную ответственность за отрицание геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны и в послевоенный период.

"Отрицание геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны или послевоенный период, содержащееся в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования или выделенной сети электросвязи, наказывается арестом или ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок", - говорится в тексте законопроекта.

Геноцидом предлагается признать совершенные "нацистскими преступниками и их пособниками, националистическими формированиями в период Великой Отечественной войны и послевоенный период злодеяния, направленные на планомерное физическое уничтожение белорусского народа путем убийства и иных действий, признаваемых геноцидом в соответствии с законодательными актами и нормами международного права". Под послевоенным периодом понимается время до 31 декабря 1951 года, а понятие "белорусский народ" включает советских граждан, проживавших на территории Белорусской ССР.

Теперь законопроект должна утвердить верхняя палата белорусского парламента, после чего он будет направлен на подпись президенту.

В апреле 2021 года Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Ведомство планирует поставить в рамках международных договоров вопрос о выдаче ряда преступников, которые еще живы, и уже запросила у России, Германии и других стран правовую помощь в расследовании этого дела. Генеральный прокурор республики Андрей Швед ранее сообщил, что более 400 фашистов, связанных с геноцидом белорусского народа в годы войны, живут в 17 странах.

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