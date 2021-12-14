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Пандемия COVID-19

В Крыму выявили минимальный с июня суточный прирост заражений коронавирусом

В регионе за сутки заболели COVID-19 219 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в Крыму за сутки составило 219 человек, сообщается во вторник на сайте регионального Минздрава. Это минимальный показатель с 24 июня, когда был зарегистрирован 221 случай заражения.

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"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, за 13 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 219 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 124 362 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении.

За сутки на коронавирус обследованы 984 человека, количество выздоровевших составляет 307 человек, за весь период - 114 507.

Максимальный суточный прирост заболевших ковидом в Крыму зафиксирован 20 ноября - 886 случаев. С 21 ноября этот показатель начал снижаться, накануне за сутки заразились 258 человек.

С 1 декабря после снижения количества выявляемых случаев коронавируса власти Крыма разрешили работу в ночное время заведениям общепита, в которых вакцинацию прошли все сотрудники. Также увеличилась допустимая наполняемость залов в театрах и кинотеатрах с 50% до 70%. С 15 декабря для вакцинированных старше 60 лет отменят самоизоляцию и возобновят льготный проезд в общественном транспорте. Участников массовых мероприятий обязали предъявлять сертификаты о вакцинации. Также QR-коды и результаты ПЦР требуются для заселения в отели и санатории, посещения баров, кафе и некоторых других организаций и учреждений. Проводится обязательная вакцинация работников отдельных сфер деятельности, в том числе туризма.

Теги
РоссияКрымПандемия COVID-19
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