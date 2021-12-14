Число закрытых групп детсадов Югры из-за ОРВИ и ковида снизилось почти на 20% за неделю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 декабря. /ТАСС/. Работа трех детских садов и 209 групп в 100 дошкольных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) временно приостановлена из-за случаев заражения ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Югре во вторник.

По данным управления, неделей ранее в Югре была приостановлена работа четырех детских садов и 261 группы в 111 дошкольных учреждениях ХМАО.

"В связи с заболеваемостью гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией на 49-й неделе приостановлен очный формат образовательного процесса в трех детских садах в Ханты-Мансийском и Белоярском районах, 209 группах 100 детских садов 19 муниципальных образований", - говорится в сообщении.

По данным управления Роспотребнадзора по Югре, за неделю с 6 по 12 декабря в регионе зарегистрирован 161 случай гриппа и ОРВИ на 10 тыс. населения, что ниже предыдущей недели на 13,9%, но выше эпидемического порога по совокупному населению на 81,6%. В структуре заболеваемости ОРВИ и гриппом доля взрослых 15 лет и старше - 44,7%, детей - 55,3%, в течение последних четырех недель в ХМАО отмечается снижение доли заболевших взрослых и нарастание доли детей, добавили в управлении Роспотребнадзора по Югре.

За все время в ХМАО, по данным регионального оперативного штаба на 14 декабря, 92,7 тыс. человек заболели ковидом, 85,8 тыс. пациентов выздоровели, 1 851 умер. При этом суточная заболеваемость за последние две недели - с 30 ноября по 14 декабря - в ХМАО снизилась более чем на 13% - с 234 случаев до 202. С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. До 20 декабря подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года.