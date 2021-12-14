Названы самые высокооплачиваемые вакансии декабря

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Самой высокооплачиваемой вакансией в декабре стала должность коммерческого директора в Москве, на которой можно получать от 500 тыс. рублей в месяц. Это следует из исследования Superjob.

"В декабре в топ высокооплачиваемых вакансий вошли вакансии программистов, инженеров, руководителей высшего и среднего звена, менеджеров сферы продаж", - говорится в результатах исследования.

Так, на позиции коммерческого директора в Москве можно получать от 500 тыс. рублей, будучи инженером - 300-350 тыс. рублей, руководителем отдела - 300-350 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге самой высокооплачиваемой стала позиция разработчика с зарплатой в 280 тыс. рублей, в Екатеринбурге в число наиболее высокооплачиваемых вошла вакансия директора по маркетингу с зарплатой в 100 тыс. рублей, в Воронеже - руководителя отдела компенсаций и льгот с зарплатой от 130 тыс. рублей. В Перми и Самаре среди высокооплачиваемых позиций - вакансии врачей, где готовы предложить до 80 тыс. рублей.

Кроме того, многим городам нужны и представители рабочих профессий. Вакансии квалифицированных рабочих вошли в топ зарплатных предложений в Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Омске.

В ходе исследования были проанализированы 135 тыс. вакансий в крупнейших городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске.