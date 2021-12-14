Верховный суд РФ предложил исключить обращения в кассационные суды, минуя апелляцию

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Верховный суд России предложил исключить практику обращений адвокатов с жалобами на приговор в кассационную инстанцию, минуя апелляцию. Соответствующий законопроект о внесении изменений в УПК утвердил во вторник Пленум Верховного суда РФ для внесения в Госдуму.

Как говорится в пояснительной записке, с введения в октябре 2019 года сплошной кассации - обязательного рассмотрения кассационных жалоб на вступившие в силу решения по уголовным делам - стала расти практика, когда адвокаты не обжалуют приговор в апелляции, дожидаясь его вступления в силу, а затем подают жалобу в новые кассационные суды. Согласно данным кассационных судов, в 2020 году из общего числа дел, рассмотренных по правилам сплошной кассации, 16% (или каждое шестое - прим. ТАСС) не были предметом проверки в суде апелляционной инстанции. По результатам кассационного пересмотра таких дел отменены и изменены судебные решения в отношении 990 лиц или более 20%. За семь месяцев 2021 года - в отношении 1 426 лиц (более 30%). Таким образом, количество судебных решений, которые не проверялись судами апелляционной инстанции, но затем были обжалованы и отменены или изменены в кассации, существенно увеличивается.

"Наметившаяся тенденция к отказу участников процесса, не согласных с итоговым решением суда первой инстанции, от инициирования проверки своих доводов в порядке апелляционного производства не обеспечивает необходимый уровень гарантий эффективного и справедливого судебного разбирательства, поскольку именно в рамках процедуры апелляционного производства должны оперативно и своевременно устраняться нарушения закона, допущенные судом первой инстанции", - считают в Верховном суде. Там сослались на позицию Конституционного суда о том, что допущенные судом первой инстанции ошибки должны исправляться судом второй инстанции в процедурах, наиболее приближенных к производству в суде первой инстанции. Основное бремя пересмотра решений суда должно быть на апелляционной инстанции и для того, чтобы обеспечить справедливое разбирательство в разумный срок, а пересмотр решений в кассации "как один из способов обеспечения их правосудности предполагает возможность его использования только в случае, если заинтересованным лицом были исчерпаны все обычные способы обжалования судебного постановления до его вступления в законную силу".

Обязательная апелляция

В связи с этим ВС предложил уточнить норму УПК о том, что вступившее в силу решение по уголовному делу может быть обжаловано в порядке сплошной кассации "при условии, что такие судебные решения были предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции".

"Предложенное регулирование, как представляется, будет стимулировать участников процесса активнее использовать механизм апелляционного обжалования судебных решений, который предусматривает более широкий спектр процессуальных средств и возможностей для исправления судебных ошибок, чем кассационное производство", - пояснил Верховный суд. Там напомнили, что в других видах судопроизводства - по гражданским, арбитражным и административным делам - обязательным условием права на подачу кассационной жалобы является предшествующее обжалование в апелляции.

При этом предлагается сохранить возможность обжалования итоговых судебных решений, не являвшихся предметом рассмотрения в апелляции, по правилам выборочной кассации (когда решение о направлении дела на кассационное рассмотрение принимает судья - прим. ТАСС).

Кроме того, в законопроекте предлагается наделить Верховный суд РФ при рассмотрении дел в порядке второй кассации и надзора правом при отмене решения первой кассационной инстанции не только возвращать дело на новое кассационное рассмотрение, но и оставлять без изменения либо изменять приговор или иное решение суда первой инстанции и последующие судебные решения.