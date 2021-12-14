Мурашко: в ближайшие годы медицина в России будет меняться в сторону персонализированной

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Медицина в России в ближайшие два-три года будет меняться в сторону персонализированной, это направление является приоритетным. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Европейской конференции ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями с использованием решений в области цифрового здравоохранения.

"Для нашей страны формат развития цифровой персонализированной медицины является на сегодняшний день приоритетным. Нашим коллегам мы вчера демонстрировали ряд технологических решений, которые уже сегодня внедрены, которые находятся на этапе внедрения. Думаю, в ближайшие два-три года ландшафт медицины сильно будет меняться в персонализированную медицину с учетом тех больших данных, которые мы имеем сегодня по пациентам", - рассказал министр.

Он пояснил, что в рамках цифровой трансформации в России формируется новый проект - цифровой профиль пациента. Это персонализированный профиль с выработкой персональных подходов и рекомендаций для пациента. По словам Мурашко, это направление только начало развиваться, но оно имеет большие перспективы. В том числе это может сочетаться с программами по скринингу неинфекционных заболеваний, формированию профиля риска для пациента и сопровождению пациентов, уже имеющих хронические неинфекционные заболевания, добавил глава Минздрава.