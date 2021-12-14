Число переведенных на удаленку учеников в Югре выросло почти на 4,5% за неделю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 декабря. /ТАСС/. Ученики 316 классов, почти 5,8 тыс. школьников, Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) переведены на дистанционное обучение из-за случаев ОРВИ и коронавирусной инфекции в школах. Об этом сообщил во вторник ТАСС директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

Неделей ранее в Югре на удаленке находились ученики 304 классов (5 520 школьников) из-за случаев ОРВИ и коронавирусной инфекции в общеобразовательных организациях.

"На дистанционном обучении в Югре находятся 316 классов - 5 767 обучающихся", - сказал собеседник агентства.

За все время в ХМАО, по данным регионального оперативного штаба на 14 декабря, 92,7 тыс. человек заболели ковидом, 85,8 тыс. пациентов выздоровели, 1 851 умер. При этом суточная заболеваемость за последние две недели - с 30 ноября по 14 декабря - в ХМАО снизилась более чем на 13% - с 234 случаев до 202.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. До 20 декабря подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года.