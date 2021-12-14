Похороны Сергея Соловьева пройдут 16 декабря на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Похороны народного артиста РФ, режиссера и сценариста Сергея Соловьева, создателя фильма "Асса", пройдут 16 декабря на Троекуровском кладбище. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в окружении режиссера.

"Соловьев был поэтом, а кино было способом рифмования себя с миром"

Сергей Соловьев умер 13 декабря у себя дома в возрасте 77 лет. "Отпевание состоится в четверг, 16 декабря, в 11:00 мск в церкви Иоанна Богослова на Бронной, - сказал собеседник агентства. - Похороны пройдут в этот же день на Троекуровском кладбище, где похоронены родители Сергея Александровича и его сын Митя". Место гражданской панихиды пока уточняется.

Соловьев родился 25 августа 1944 года в городе Кемь Карело-Финской ССР в семье военного. В школьные годы был актером Ленинградского Большого драматического театра им. Горького (БДТ), играл в спектаклях Георгия Товстоногова. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, после чего начал работать на "Мосфильме". Соловьев снял трилогию "Сто дней после детства" (1975), "Спасатель" (1980), "Наследница по прямой" (1982), трилогию "Асса" (1987), "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" (1989), "Дом под звездным небом" (1991) и другие фильмы.

С 1985 года преподавал во ВГИКе, профессор. Лауреат Государственной премии СССР (1977, за фильм "Сто дней после детства"), премии Ленинского комсомола (1976), премии "Кинотавр" (1992). Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2005).