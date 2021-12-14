ВЦИОМ: почти 20% российских женщин никогда не посещали маммолога

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Почти каждая пятая женщина старше 18 лет в РФ никогда не посещала маммолога, но при этом 70% женщин считают, что это необходимо делать один-два раза в год. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные во вторник.

Половина опрошенных женщин сообщила, что ходила к врачу этой специализации на профилактический осмотр менее двух лет назад, 19% - от двух до пяти лет назад, 11% сказали, что с посещения маммолога прошло более пяти лет. При этом 18% сообщили, что никогда не были у специалиста.

Авторы опроса поинтересовались у женщин, заявивших, что не были более двух и больше лет на осмотре маммолога, в связи с чем те не проходили обследование. 32% сообщили, что их ничего не беспокоит или они не видят в этом смысла, 11% отметили, что боятся посещать медучреждения в период пандемии. Еще 11% сообщили, что не знают, куда обратиться, или у них нет такого специалиста. 3% не обследуются, поскольку боятся услышать страшный диагноз.

Большинство участвовавших в опросе женщин (70%) сообщили, что считают необходимым проходить обследование груди один-два раза в год, 15% - раз в два-три года, 8% - только когда возникают какие-либо проблемы. А 2% признались, что не знают, кто такой маммолог.

Проблемы людей, перенесших рак

Также респондентов - мужчин и женщин - просили назвать три основных проблемы, с которыми могут, по их мнению, столкнуться люди, переболевшие раком. На первых трех строчках этого списка оказались финансовые трудности (43%), нехватка квалифицированных специалистов (39%) и необходимых лекарств (36%). 27% назвали психологическую усталость, 23% - общее ухудшение состояния здоровья и самочувствия.

О возможных проблемах с трудоустройством и сохранением работы сказали 15% участников исследования. 62% респондентов полагают, что человек сможет вернуться к прежней трудовой деятельности после перенесенного онкозаболевания, 26% с ними не согласны. Как предположил 31% опрошенных, после онкозаболевания человек не сможет выполнять работу, связанную с тяжелым физическим трудом, 14% - трудиться на опасных производствах. 12% ответили, что таких сфер деятельности нет, 35% затруднились ответить на этот вопрос.

Отвечая на вопрос, взяли бы они на работу такого человека, если бы являлись руководителем, 78% ответили положительно, 8% сказали, что скорее не возьмут, 3%, что точно не возьмут. При этом 86% респондентов считают возможным для себя состоять в браке с человеком, перенесшим рак. 9% сообщили, что не допускают такой возможности. Дружить, работать в одном коллективе и жить по соседству с таким человеком готовы более 97% респондентов.

Исследование проведено путем телефонного опроса с участием 1,6 тыс. респондентов 18 лет и старше из не менее 80 регионов РФ. Погрешность не превышает 2,5%.