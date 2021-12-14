Свыше 70 тыс. человек и 10 тыс. единиц техники убирают снег в Москве

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Прирост свежевыпавшего снега за время снегопада, который начался в Москве 13 декабря, составил 11 см. В уборке снега задействованы 10 тыс. единиц техники и более 70 тыс. человек, сообщается во вторник в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"10 тыс. единиц техники и более 70 тыс. специалистов задействованы в уборке снега. За снегопад, который начался 13 декабря, прирост свежевыпавшего снега составил 11 см", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что городские службы утром провели механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. Повсеместно проводятся работы по очистке от снега улиц и дворовых территорий, парковочных мест, межквартальных проездов, кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Под особым контролем - очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.

"Задействовано необходимое количество роторной, снегоуборочной, погрузочной и другой техники, средств малой механизации, бригад ручной уборки. Снег вывозится на снегосплавные пункты. Работают все 56 стационарных пунктов", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что рекордный за 32 года снегопад прошел в Москве в ночь на вторник.

"В Москве выпало 20% месячной нормы осадков! <...> Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ в осадкомер попало 9 мм осадков, в центре города, на Балчуге, - 11 мм, в Тушино - 10 мм. <...> Нужно отметить, что таких мощных снегопадов на опорной метеостанции ВДНХ в этот день не было с 1989 года, когда метеорологи тоже зафиксировали 9,9 мм", - написал в "Инстаграме"сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.