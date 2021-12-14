Исследования состояния дорог в условиях вечной мерзлоты начнутся в Якутии в 2022 году

ЯКУТСК, 14 декабря. /ТАСС/. Разработки по изучению состояния дорог в условиях вечной мерзлоты начнутся в 2022 году на 10 участках федеральных автодорог "Вилюй" и "Колыма" в Якутии. Об этом сообщил во вторник журналистам начальник ФКУ Упрдор "Вилюй" Николай Андреев.

"Мы начали заниматься научной разработкой в лице Росавтодора - именно использования материалов для дорог, в том числе по всем конструкциям, по всем элементам дороги в условиях вечной мерзлоты. <...> Мы планируем на автодорогах "Вилюй" и "Колыма" установить посты наблюдения", - сказал Андреев.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, будет наблюдаться тепло-влажностный режим и состояние мерзлоты земляного полотна.

"В этом году Росавтодор законтрактовался с Институтом геоэкологии [РАН], на субподряде - Институт мерзлотоведения [СО РАН]. Они будут заниматься вместе с нами мониторингом состояния участков дорог. Будут стоять автоматические датчики, начнем со следующего года", - добавил Андреев.

Он уточнил, что ведомством предложено около 15 различных участков дорог, из них отберут только 10. При этом будет учитываться доступность связи, чтобы через датчики могла передаваться информация. Кроме этого, будут смотреть и на проблемные, и только введенные в эксплуатацию участки.