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В Хабаровском крае отправили на самоизоляцию работающих пенсионеров без прививки от ковида

Ограничение будет действовать с 15 по 30 декабря

ХАБАРОВСК, 14 декабря. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае отправили на самоизоляцию работающих пенсионеров, не привитых от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник.

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Жителей края старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями отправили на дистанционный режим работы в конце октября. Неработающие пенсионеры были отправлены на самоизоляцию.

"Согласно новому постановлению краевого правительства, самоизоляция распространяется и на работающих сотрудников старше 60 лет, если они не успели получить иммунную защиту от опасного вируса. Новое правило будет действовать с 15 по 30 декабря", - говорится в сообщении.

Согласно данным управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, за минувшую неделю среди граждан старше 60 лет заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла на 6%. В этой возрастной группе было зарегистрировано 360 заболевших на 100 тыс. жителей - это самые высокие цифры среди регионов. В среднем по России показатель в данной возрастной группе составляет около 200 заболевших на 100 тыс. жителей. Также медики отмечают утяжеление течения болезни у пожилых пациентов и связывают это с поздними обращениями к врачам.

Со ссылкой на заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгения Никонова сообщается, что пожилые - самая устойчивая группа среди заболевших. Практически 80% среди умерших от COVID-19 - люди старшего возраста. "Мы должны увеличивать число вакцинированных среди этой категории жителей. Так, любой пенсионер Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре может позвонить по номеру 122 и оставить заявку на вакцинацию на дому. Такая возможность есть и в муниципальных районах. Что касается поддержки пенсионеров, сейчас правительство Хабаровского края прорабатывает вопросы материального и нематериального стимулирования пенсионеров к вакцинации", - приводятся в сообщении слова Никонова.

Процент вакцинации в группе старше 60 лет составляет 55,8%. Не прошедшие вакцинацию против коронавирусной инфекции пенсионеры зачастую нарушают режим самоизоляции и, как результат, становятся пациентами ковидных госпиталей, отмечается в сообщении. Чтобы обеспечить соблюдение режима самоизоляции, принято решение о приостановке с 15 по 27 декабря на территориях Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре компенсации льготного проезда на городском транспорте для пожилых пассажиров без QR-кода.

О карантине в детсадах

Ограничения направлены и на то, чтобы сократить число заболевших сотрудников детских учреждений, где в основном трудятся пожилые люди. Так, на карантин пришлось закрыть детский сад в Бикинском районе. Зафиксированы вспышки коронавирусной инфекции среди сотрудников других дошкольных учреждений.

Наиболее высокие показатели заболеваемости COVID-19 фиксируются в Бикинском, Вяземском, Советско-Гаванском и Солнечном районах. По количеству привитых жителей в отстающих Советско-Гаванский район. Также невысокий охват вакцинацией наблюдается в Хабаровском, Амурском, Ульчском районах, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

В Хабаровском крае из-за сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции действуют несколько ограничений. С середины ноября стали требовать наличие QR-кода, справки вакцинированного или переболевшего, либо медотвода с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее 72 часов при посещении магазинов площадью более 1 тыс. кв. м. Эти же документы требуются при посещении учреждений культуры, парикмахерских и салонов красоты, предприятий общественного питания, спортивных объектов, гостиниц, хостелов, бань, фитнес-центров и бассейнов. С 1 декабря в регионе ввели требования предъявления QR-кодов на внутренних перелетах. Соответствующий документ теперь запрашивается и при входе в здания органов исполнительной власти края, местного самоуправления, другие учреждения.

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РоссияХабаровский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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