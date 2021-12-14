РФ и Индонезия договорились о сотрудничестве в обеспечении информационной безопасности

ДЖАКАРТА, 14 декабря. /ТАСС/. Россия и Индонезия заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, сообщила во вторник пресс-служба аппарата Совета безопасности (СБ) РФ.

Подписи под документом поставили секретарь СБ России Николай Патрушев и министр-координатор по вопросам политики, юстиции и безопасности Индонезии Мохаммад Махфуд. "Согласно подписанному соглашению, РФ и Индонезия договорились осуществлять сотрудничество в области обеспечения международной информационной безопасности в целях поддержания международного мира, безопасности и стабильности", - указывается в сообщении Совбеза.

Сферы взаимодействия

В рамках договоренности стороны определили направления сотрудничества, включая выработку, координацию и осуществление необходимых совместных мер в области обеспечения международной информационной безопасности. Кроме того, заявлено о важности создания системы предотвращения, мониторинга и совместного реагирования на возникающие в этой сфере угрозы.

Страны договорились обмениваться данными о противоправном использовании информационных и коммуникационных технологий, компьютерных инцидентах, вредоносном программном обеспечении, компьютерных атаках и иных способах противоправного использования ИКТ, следует из сообщения. "В соглашении отмечена необходимость взаимодействия сторон по совершенствованию действующей модели управления сетью Интернет, в том числе обеспечению равных прав государств на участие в управлении сетью Интернет и повышения роли Международного союза электросвязи", - указали в пресс-службе аппарата Совбеза.

В числе прочего Россия и Индонезия договорились о разработке и осуществлении совместных мер доверия в области использования технологий для обеспечения информбезопасности, о согласованной политике по защите информации, включая защиту персональных данных.

"В целях эффективной реализации положений соглашения и установления непосредственного взаимодействия двух стран назначены соответствующие координирующие органы. От Российской Федерации - аппарат Совета безопасности, от Республики Индонезия - Национальное агентство по кибербезопасности и криптографии", - резюмировали в пресс-службе СБ России.