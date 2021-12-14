Суд в Москве оштрафовал The Insider на 1 млн рублей за отсутствие маркировки иноагента

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Таганский суд Москвы во вторник оштрафовал интернет-издание The Insider на 1 млн рублей из-за отсутствия на его сайте маркировки иноагента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"Издание The Insider признано виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 19.34.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ему назначены наказания в виде административных штрафов в размере 500 тыс. рублей и 500 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства.

Ранее в суд поступил протокол в отношении The Insider по ч. 1 ст. 19.34.1 ("Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента").

Главный редактор издания Роман Доброхотов перешел российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска, в связи с чем в отношении него возбуждено дело.

Министерство юстиции РФ 23 июля включило интернет-издание The Insider в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Ранее сообщалось, что Доброхотов проходит свидетелем по возбужденному в отношении неустановленных лиц делу о клевете из-за расследования The Insider и Bellingcat о катастрофе Boeing МН-17.