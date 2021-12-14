Арбитражным судам должны проверять возможные криминальные мотивы отказа от исков

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Арбитражные суды должны по возможности проверять наличие криминальных мотивов как при отказе истцом от поданного иска, так и при согласии ответчика с предъявленным иском. Об этом говорится в разработанном Пленумом Верховного суда РФ проекте постановления "О применении Арбитражного процессуального кодекса (АПК) РФ при рассмотрении дел в суде первой инстанции", которое обсуждалось во вторник.

Пленум пояснил, что согласно статье 49 АПК РФ арбитражный суд не принимает отказ истца от иска или признание ответчиком иска при наличии противоречий закону или нарушений прав других лиц.

"По смыслу части 5 статьи 49 АПК РФ арбитражный суд должен проверить ходатайство об отказе от иска на предмет наличия противоречий закону или нарушений прав других лиц, в том числе путем оценки доводов и возражений сторон, - пояснил пленум. - Отказ истца от иска противоречит закону в случае, если арбитражный суд установит, что отказ от иска, например, совершается истцом вследствие обмана, насилия, угрозы или под влиянием существенного заблуждения либо при отсутствии полномочий лиц, заявивших соответствующее ходатайство".

И наоборот, суд вправе не принять признание иска ответчиком, например, "в случае, если имеются основания полагать, что лица, участвующие в деле, намерены совершить незаконную финансовую операцию при действительном отсутствии спора о праве между ними". Эта позиция более подробна была изложена в утвержденном в июле прошлого года президиумом Верховного суда обзоре судебной практики, связанном с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям. В частности, Верховный суд тогда отмечал факты обращения в суды с гражданскими и арбитражными исками в целях легализации доходов, в том числе для получения исполнительных документов и вывода денежных средств за рубеж в обход ограничений, предусмотренных законом о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем.

Участие государственных органов

В рассмотренном во вторник проекте постановления пленума также говорится, что "в необходимых случаях арбитражный суд по своей инициативе может привлечь к участию в деле государственный орган <…>, например, <…> по делам, в которых имеются признаки совершения или возможного совершения незаконных финансовых операций". В опубликованном в июле 2020 года обзоре Верховный суд указывал, что суды, сталкиваясь с признаками недобросовестного поведения участников процесса, чьи действия свидетельствуют о возможном нарушении законодательства, привлекают к участию в судебном процессе в качестве третьих лиц представителей прокуратуры, налоговых и таможенных органов и Росфинмониторинга.

В целом, пояснил пленум, "в необходимых случаях арбитражный суд по своей инициативе может привлечь к участию в деле государственный орган или орган местного самоуправления в целях осуществления возложенных на них обязанностей и защиты прав, свобод и законных интересов других лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований". В качестве одного из примеров приведена необходимость защиты прав несовершеннолетних, недееспособных в рамках рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве) при решении вопроса об обращении взыскания на единственное жилье должника.

Проект постановления будет принят после внесения ряда редакционных изменений.