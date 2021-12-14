Комитет Думы по охране здоровья поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект, направленный на использование QR-кодов о прививке от коронавируса в общественных местах, и рекомендовал депутатам принять его в первом чтении. Комитет выступает соисполнителем по проекту, заключение комитета размещено в думской электронной базе во вторник.

"Комитет Государственной думы по охране здоровья поддерживает концепцию проекта федерального закона <…> и рекомендует Государственной думе принять его в первом чтении", - говорится в документе.

Депутаты также отмечают, что существующая эпидемиологическая обстановка и негативная ситуация в сфере демографии вызывают беспокойство. "Принимая во внимание особенную опасность новой коронавирусной инфекции COVID-19, ее высокую контагиозность и необходимость принятия всех возможных мер санитарно-эпидемиологического характера в целях предотвращения распространения COVID-19, включая вакцинацию граждан РФ, комитет поддерживает предлагаемые законопроектом меры", - указано в заключении.

В комитете также отмечают, что государство принимает все возможные меры, чтобы справиться с новой коронавирусной инфекцией, а вводимые дополнительные ограничительные меры направлены на предупреждение распространения инфекции, сохранение жизни и здоровья граждан. Кроме того, подчеркивают депутаты, предпринимаемые меры "мягче при сравнительном анализе с европейскими и азиатскими практиками".

"Комитет также отмечает, что введение сертификатов о вакцинации - это временный инструмент для предотвращения распространения COVID-19 в стране, который направлен на снижение риска заражения граждан новой коронавирусной инфекцией, на охрану жизни и здоровья человека, а также на безопасность всех процессов жизнедеятельности страны", - указано в документе. При этом комитет полагает, что наличие у граждан, не обратившихся за медицинской помощью, количества антител, которое является достаточным для обеспечения их безопасности, может учитываться и сопровождаться выдачей им соответствующих сертификатов.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, направленные на использование QR-кодов о прививке от коронавируса в общественных местах и на транспорте. 13 декабря Совет Думы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте. Согласно инициативе о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине ранее уточняли, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.