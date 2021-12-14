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Пандемия COVID-19

Попова заявила, что из 16 заразившихся "омикроном" в РФ 11 были вакцинированы от ковида

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Из 16 заразившихся "омикроном" в РФ 11 были вакцинированы от ковида - Попова.

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Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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