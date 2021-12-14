Кабмин утвердил правила выдачи грантов на поддержку студенческих научных сообществ

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила предоставления грантов для поддержки студенческих научных сообществ - со следующего года такие объединения смогут получать до 5 млн рублей на развитие. Об этом сообщает во вторник пресс-служба кабинета министров.

"По поручению президента в России появится новая мера поддержки молодых исследователей. С 2022 года лучшие студенческие научные сообщества смогут получать гранты до 5 млн рублей на развитие своего объединения, - говорится в сообщении. - Правила предоставления субсидий на эти цели утвердил председатель правительства Михаил Мишустин".

Отмечается, что федеральная поддержка будет доступна для студенческих коллективов как из государственных, так и из коммерческих вузов. Полученные гранты они смогут направить на организацию и проведение научных конференций, дискуссионных клубов, выставок, семинаров, а также на социальную поддержку членов научного сообщества и их дополнительное образование.

"Получателей гранта будут определять по результатам конкурсного отбора. Его будет проводить Минобрнауки не реже двух раз в год, - указали в кабмине. - При отборе коллективов учтут их опыт в организации научных мероприятий, наличие публикаций в ведущих научных изданиях, участие в региональных и федеральных конкурсах".

Финансирование будет выделяться из федерального бюджета в рамках государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".

Обеспечить разработку и реализацию комплекса мер, направленных на поддержку студенческих научных объединений, президент России Владимир Путин поручил по итогам встречи со студентами вузов, состоявшейся 25 января 2021 года.