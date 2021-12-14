В России впервые более чем за месяц выявили менее 29 тыс. заболевших ковидом за сутки

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 343, до 10 074 797. Впервые более чем за месяц количество новых случаев оказалось менее 29 тыс., следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, опубликованных во вторник.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,28%. В частности, за сутки было выявлено 1 989 случаев в Санкт-Петербурге, 1 945 - в Московской области, 769 - в Краснодарском крае, 703 - в Красноярском крае, 678 - в Самарской области.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 979 048, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 34 084, до 8 804 000. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 87,4% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки вылечились 3 098 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 315 - в Московской области, 1 216 - в Алтайском крае, 877 - в Нижегородской области, 846 - в Омской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 1 145 против 1 121 днем ранее, до 291 749. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,9%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 62 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 52 - в Московской области, 38 - в Воронежской области, 36 - в Красноярском крае, 35 - в Волгоградской области.