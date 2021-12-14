Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 0,96

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник немного снизился и составил 0,96, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Как и в понедельник, показатель превышает единицу только в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Подмосковье, где он вырос сразу на 0,1, до 1,06.

В Ростовской области индикатор равен ровно 1, в Свердловской области и Пермском крае - 0,98, в Самарской области - 0,93. В Москве, где впервые с 22 сентября за сутки выявили менее 2 тыс. инфицированных, коэффициент снизился сразу на 0,15, до 0,91, столько же он составляет и в Красноярском крае. В Нижегородской области он равен 0,9, в Санкт-Петербурге - 0,89, в Воронежской области - 0,86, что является минимумом с 24 июля прошлого года.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.