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Пандемия COVID-19
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В Москве впервые с 22 сентября выявили менее 2 000 заразившихся коронавирусом за сутки

Число летальных исходов из-за коронавируса в городе за сутки возросло на 89
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 976 против 2 894 днем ранее, до 1 989 248.

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Впервые с 22 сентября в столице выявили менее 2 000 случаев заражения, следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,1%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 89 против 84 днем ранее, до 35 471 (1,78% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 3 436, до 1 819 020. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 134 757 человек.

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