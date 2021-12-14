В транспорте Москвы с начала пандемии выявили более 700 тыс. нарушений масочного режима

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Свыше 700 тыс. пассажиров без масок выявлено в общественном транспорте Москвы с мая 2020 года, когда в столице был введен масочный режим. Об этом сообщил ТАСС во вторник руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

"С момента введения ограничительных мер в Москве контролеры выявили более 700 тыс. нарушений масочного режима в городском транспорте", - сказал Султанов.

По его словам, за последний месяц почти 50 тыс. пассажиров пренебрегли ношением средств защиты, в сутки контролеры фиксировали в среднем более 1,5 тыс. нарушителей. При этом на фоне усиленных проверок и расширенных зон контроля количество выписанных постановлений увеличилось в осенние месяцы. В метро масочный режим чаще всего нарушается на станциях "Библиотека им. Ленина", "Павелецкая", "Теплый Стан", "Крестьянская застава", "Электрозаводская".

"Мы продолжаем усиленные проверки соблюдения антиковидных мер на территории всего транспортного комплекса Москвы. Контролеры ежедневно охватывают 100% станций метро и 700 маршрутов наземного транспорта. Кроме того, не прекращается регулярное информирование пассажиров о необходимости надеть маску: голосовые оповещения, плакаты и стикеры размещены во всем транспорте", - добавил Султанов.

28 октября Султанов сообщал ТАСС, что с 12 мая 2020 года, когда в столице ввели масочный режим, в общественном транспорте были выявлены свыше 600 тыс. пассажиров без масок. В октябре контролеры ГКУ "Организатор перевозок" фиксировали в среднем порядка 1,7 тыс. нарушений в день. При этом в сентябре контролеры выписали более 40 тыс. постановлений за нарушение масочного режима, в октябре - более 45 тыс. Чаще всего нарушения фиксировались на станциях метро "ВДНХ", "Полежаевская", "Комсомольская", "Парк культуры", "Митино".

По словам Султанова, в проверках на транспортном комплексе ежедневно задействованы более 500 контролеров. После усиления проверок соблюдения масочного режима в поездах московского метрополитена на 50% в октябре из-за роста заболеваемости COVID-19 мобильные группы начали дежурить в вагонах.

О масочном режиме

Ношение масок и перчаток стало обязательным в магазинах и транспорте, на предприятиях и в общественных местах столицы 12 мая 2020 года. 30 июля 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ношение перчаток в транспорте и общественных местах Москвы перестало быть обязательным, но маски носить по-прежнему необходимо.

Штраф за нарушение масочного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, в том числе в магазинах и торговых центрах, составляет 4 тыс. рублей. Магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без средств индивидуальной защиты. Если те отказываются надевать их или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать полицию. Штраф за отсутствие масок в общественном транспорте столицы составляет 5 тыс. рублей. Роспотребнадзор запретил пускать в общественный транспорт Москвы пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если они уже оплатили поездку, с 16 октября 2020 года.