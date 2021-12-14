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Пандемия COVID-19
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Препарат для лечения ковида "Мир-19" проходит процедуру регистрации

Как сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова, первая фаза клинических исследований доказала хорошую переносимость и безопасность препарата
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Препарат для лечения коронавирусной инфекции "Мир-19" в настоящее время проходит процедуру регистрации, сообщила во вторник глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

"Первая фаза клинических исследований доказала хорошую переносимость и безопасность препарата, в настоящее время завершена вторая фаза, которая продемонстрировала высоко достоверное преимущество этого препарата по сравнению со стандартной терапией. И в настоящее проходит процедура регистрации препарата", - сказала она на общем собрании Российской академии наук (РАН).

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Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссияПандемия COVID-19
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