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ЧП на шахте "Листвяжная"
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Бастрыкин прибыл на шахту "Листвяжная"

Он встретится с пострадавшими и родственниками погибших при аварии
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС, 14 декабря. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин прибыл на шахту "Листвяжная" в Кемеровской области, где при аварии погиб 51 человек. Об этом ТАСС сообщила во вторник официальный представитель СК Светлана Петренко.

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"Сегодня председатель СК Александр Бастрыкин прибыл в Кемеровскую область на шахту "Листвяжная". Там глава ведомства планирует провести оперативное совещание со следственной группой, которая продолжает работать на месте трагедии, и встретиться с пострадавшими и родственниками погибших в результате трагедии", - сказала она. Бастрыкин возложил цветы к стихийному мемориалу и почтил память погибших.

25 ноября на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кемеровской области произошло ЧП. Оно стало причиной гибели 51 человека, включая пятерых горноспасателей. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела - о нарушении промышленной безопасности и халатности. Арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП, и два сотрудника Ростехнадзора, которые проводили проверки на предприятии.

Теги
РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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