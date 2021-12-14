Более 24 тыс. км дорог в Подмосковье обработали противогололедными материалами за ночь

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Дорожные службы Московской области за прошедшую ночь очистили и обработали противогололедными материалами более 24 тыс. км дорог. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Из-за ухудшения погодных условий в связи с продолжительным снегопадом минувшей ночью дорожные службы очистили и обработали противогололедными материалами более 24 тыс. км подмосковных дорог. В обработке и очистке дорог задействовали более 2 тыс. единиц дорожной техники, в том числе свыше 730 комбинированных дорожных машин, и более 2,5 тыс. дорожных рабочих", - говорится в сообщении.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, за прошедшую ночь в Подмосковье выпало до 10 см осадков. Кроме того, очистка и обработка дорог противогололедными материалами продолжается. В работе задействовано более 1,7 тыс. единиц спецтехники и порядка 2 тыс. человек.

"Дорожные службы проводят второй цикл очистки. Работы проводятся в соответствии с регламентными сроками на дорогах с высокой интенсивностью движения, маршрутах общественного транспорта, также тротуарах и посадочных площадках", - добавил Гержик.

В сообщении также отмечается, что во вторник в Московской области прогнозируются осадки в виде снега, температура воздуха днем опустится до 3 градусов ниже нуля, а вечером похолодает до минус 4 градусов. На дорогах возможна гололедица. Министерство напоминает водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также призывает быть внимательными и аккуратными на дорогах.