Проценко: новогодние акции в ковидных госпиталях помогут подбодрить уставших медиков

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Проведение новогодних акций в госпиталях для пациентов с новой коронавирусной инфекцией поможет подбодрить борющихся с болезнью медиков. Такое мнение высказал главврач московской больницы в Коммунарке, руководитель комиссии партии "Единая Россия" по здравоохранению Денис Проценко.

"Единая Россия" во вторник присоединилась ко Всероссийской акции "Елка желаний". В ходе мероприятия Проценко выразил благодарность волонтерам и партии за помощь работающим в "красных" зонах медикам не только под Новый год, но и за весь период пандемии. По его словам, очень многое делается, чтобы не допустить выгорания врачей и медсестер, работающих в сверхнагрузках. Однако не всегда медики имеют возможность черпать ту поддержку, которую могут получить в семьях от близких людей.

"Конечно, это все эмоциональный фон врачей очень сильно снижает. Именно поэтому я уверен, что те подарки, те инициативы новогодние, которые будут реализованы силами партии и волонтеров в ковидных госпиталях, повысят уровень серотонина у сотрудников. А серотонин - это гормон счастья, поэтому, если есть возможность сделать нас немножко счастливее, если есть возможность напомнить о нашем труде близким, детям в виде тех сладких подарков, которые многие, наверное, действительно не смогут в новогоднюю ночь вручить лично, это очень важная и неоценимая история", - сказал Проценко.

Акция "Елка желаний" началась 15 ноября, желания могут отправлять дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 3 до 17 лет, дети с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 17 лет и взрослые от 60 лет и старше. Также участие в акции могут принять дети от 3 до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от 3 до 17 лет и взрослые от 60 лет в состоянии здоровья, угрожающем жизни. Проект входит в платформу "Россия - страна возможностей".