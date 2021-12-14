Единороссы проведут традиционные новогодние акции для врачей, волонтеров и ветеранов

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" проведет традиционную серию акций в новогодние праздники для врачей, волонтеров и ветеранов Великой Отечественной войны, а также их семей. В них примут участие активисты партии и депутаты всех уровней, сообщил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

"Мы все понимаем, что именно в эти дни серьезная нагрузка ложится на врачей, на плечи волонтеров. И наша главная задача, чтобы праздник не прошел мимо них, их семей, детей. Чтобы создать им новогоднее настроение. Им необходимо дополнительное внимание", - приводит слова Турчака пресс-служба единороссов во вторник.

Он добавил, что отдельно хотел бы акцентировать внимание на традиционной акции "Новогодние подарки ветеранам". "Здесь активисты [акции] "Мы вместе", "Волонтеры Победы" будут принимать участие. Задача каждого члена партии - вручить эти подарки персонально", - сказал секретарь генсовета единороссов.

В свою очередь глава партийной комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова отметила, что с помощью подарков людям можно подарить мечту. "Дети должны знать, что мечты сбываются, что есть взрослые, которые в этом помогут. Важно дарить надежду и уверенность в том, что мечты могут сбываться. Я очень рада, что есть возможность делать это", - подчеркнула Кузнецова.