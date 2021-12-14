Песков: Россия в случае с "омикроном" будет надеяться на лучшее, но готовиться к худшему

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Россия в случае с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" будет надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, сообщил во вторник в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Лучше всего надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему. Наверное, это должно быть нашим кредо", - ответил он на вопрос о том, исходя из какого сценария - оптимистического или пессимистического - в Кремле строят прогнозы по "омикрону".

"В плане готовности вы знаете, что благодаря работе нашего правительственного штаба у нас вся логистика готова к экстремальной нагрузке на систему здравоохранения. [Была] прошлая волна [пандемии], мы через нее прошли, позапрошлая, и мы видим, что наработано много опыта", - заметил Песков.

По его словам, "диаметрально противоположные точки зрения ученых по "омикрону" говорят о том, что пока он недостаточно изучен, поэтому еще предстоит поработать, чтобы понять, опасно это или не опасно". "Безусловно, это новый штамм, это новая угроза", - резюмировал пресс-секретарь.

Во вторник у президента РФ Владимира Путина запланировано совещание с членами правительства, на котором в числе прочих тем планируется обсудить ситуацию с распространением "омикрона". По этой теме ожидается доклад вице-премьера Татьяны Голиковой.

Новый штамм

13 декабря стало известно, что омикрон-штамм подтвержден у 16 из 177 граждан, прибывших в Россию из ЮАР. Это свидетельствует о его высокой контагиозности, обращала внимание Голикова. В целом зампред правительства считает, что появление и распространение нового штамма может усугубить ситуацию с ковидом в России.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что заразившиеся "омикроном" российские граждане чувствуют себя удовлетворительно, большинство из них имеют иммунитет - вакцинированы либо ранее переболели ковидом.

Всемирная организация здравоохранения 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР.

Кроме того, в понедельник стало известно о первом случае смерти из-за "омикрона". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что "умер по меньшей мере один пациент, инфицированный омикрон-штаммом".