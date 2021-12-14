Бывшего начальника ГРУ Генштаба ВС РФ Федора Ладыгина похоронили на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Бывшего начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Федора Ладыгина похоронили на Троекуровском кладбище столицы. Об этом корреспондент ТАСС передает с места события.

"Первый раз я встретился с Федором Ивановичем на выпуске из академии, и те наставления, которые он дал, они памятны мне и сейчас, ими я руководствовался в своей службе", - сказал на траурной церемонии начальник ГУ Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.

"Федор Иванович, даже уйдя в запас, жил жизнью Главного разведывательного управления, очень часто приходил, звонил, обменивался идеями, мыслями, предложениями, которые мы с благодарностью принимали, многие из них воплощены или воплощаются в жизнь", - сказал он.

"Федор Иванович пришел в нашу систему в начале 70-х годов, его талант аналитика непременно способствовал его росту", - отметил в свою очередь бывший начальник ГРУ генерал армии Валентин Корабельников. "Когда он возглавил ГРУ в 1992 году, это был очень трудный период для государства, вооруженных сил и нашего Главного управления. Я только штрихами напомню: Молдавия, Таджикистан, Карабах, пылающая Югославия с гражданской войной, Ирак, Кувейт, незатихающие боевые действия на Ближнем Востоке и целый ряд других сложнейших ситуаций", - добавил он.

По словам Корабельникова, "многое было утрачено <...> и в эти трудные годы Федор Иванович делал максимально возможное для того, чтобы последовательно восстановить возможности системы".

Ранее сообщалось, что генерал Ладыгин умер в субботу после продолжительной болезни на 85-м году жизни. Он возглавлял ГРУ ГШ ВС РФ с 1992 по 1997 год.