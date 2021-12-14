Песков: РФ пока не предоставила ВОЗ часть данных по вакцине от ковида, но процесс идет

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Россия пока не предоставила часть информации для сертификации "Спутника V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) из-за разночтений в стандартах, но процесс идет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что Москва надеется на положительное решение данного вопроса.

"Там продолжается работа [по прохождению процедуры одобрения ВОЗ препарата], там действительно какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили, потому что у нас было разное понимание, какая именно должна быть информация и как она должна представляться, у нас какие-то разные стандарты и так далее", - сказал представитель Кремля. "Поэтому мы постепенно адаптируемся к этим требованиям, эти требования распространяются на всех", - отметил Песков. "Мы надеемся на положительный результат этой работы", - добавил он.

На вопрос, не вызывает ли у Кремля беспокойство долгий процесс одобрения вакцины, Песков ответил отрицательно.​​​​​​