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Пандемия COVID-19
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Песков: РФ пока не предоставила ВОЗ часть данных по вакцине от ковида, но процесс идет

По словам пресс-секретаря президента, Москва надеется на положительное решение вопроса о сертификации "Спутника V" организацией

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Россия пока не предоставила часть информации для сертификации "Спутника V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) из-за разночтений в стандартах, но процесс идет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что Москва надеется на положительное решение данного вопроса.

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"Там продолжается работа [по прохождению процедуры одобрения ВОЗ препарата], там действительно какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили, потому что у нас было разное понимание, какая именно должна быть информация и как она должна представляться, у нас какие-то разные стандарты и так далее", - сказал представитель Кремля. "Поэтому мы постепенно адаптируемся к этим требованиям, эти требования распространяются на всех", - отметил Песков. "Мы надеемся на положительный результат этой работы", - добавил он.

На вопрос, не вызывает ли у Кремля беспокойство долгий процесс одобрения вакцины, Песков ответил отрицательно.​​​​​​

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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