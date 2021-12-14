Коллективный иммунитет депутатов Госдумы к коронавирусу достиг 95%

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Коллективный иммунитет депутатов Госдумы к коронавирусу составляет сейчас 95%, на данный момент COVID-19 не выявлен ни у одного парламентария. Об этом во вторник на заседании палаты сообщил ее председатель Вячеслав Володин.

"Коллективный иммунитет депутатов Государственной думы 95%, - сказал он. - За неделю заболевших нет".

Володин уточнил, что по уровню коллективного иммунитета лидирует фракция ЛДПР, где все депутаты имеют антитела к коронавирусу. В "Единой России" - 99%, в "Справедливой России - За правду" - 89%, в КПРФ - 81%, во фракции "Новые люди" - 73%.

Эта информация вызвала дискуссию в зале. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил возмущение в связи с тем, что в ряде фракций не все депутаты прошли вакцинацию. "Это что, саботаж? Ну, сдайте мандаты и идите гулять", - сказал он, предложив продумать соответствующие меры.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов со своей стороны указал на то, что "счет такого рода процентов не отображает реальную картину". "У нас 57 депутатов. 42 переболели. Двоих талантливых людей потеряли, хотя [врачи] боролись до конца, пытаясь их спасти. 31 привился, восемь из них привились два-три раза, в том числе я", - сказал глава компартии.

В ответ на это Володин заметил, что коллективный иммунитет рассчитывается с учетом тех, кто либо переболел менее года назад, либо вакцинировался, а в КПРФ есть депутаты, которые перенесли COVID-19 более года назад.